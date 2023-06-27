الأنبا دانيال لطفي يلتقي مطران القوصية للأقباط الكاثوليك

استقبل الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك وكوكبة من كهنة إيبارشية أسيوط، وذلك بمقر المطرانية بمدينة القوصية.

رافق الأنبا دانيال لطفي فى زيارته، القمص ايليا فرنسيس وكيل عام المطرانية بأسيوط، القمص بيشوى يسى راعي الاقباط الكاثوليك بتل الوسطى، القمص انجيلوس شحاته مدير مكتب التعليم المسيحي، الأب اسحق مرقس راعي كنيسة الشهيدالعظيم مارجرجس بكوم ابوحجر، الأب يوساب مهني راعي كنيسة السيدة العذراء بالحمراء ومدير معهد المشورة، الأب لوكاس رسمي راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبوتيج، والأب توما ملاك راعي كنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق.

وكان فى استقبال الوفدالكريم مع الأنبا مرقس وليم، لفيف من الأباء الكهنة بايبارشية القوصية، يتقدمهم الأب اثناسيوس عزيز وكيل عام المطرانية بالقوصية، الأب أندراوس عوض راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بزرابي القوصية، الأب يوحنا ماهر راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، الأب عمانوئيل عادل راعي كنيسة الملاك ميخائيل ببني شقير.

خلال اللقاء هنأ وفد ايبارشية أسيوط الرفيع برئاسة الأنبا دانيال لطفي، والأنبا مرقس وليم بسيامته الأسقفية، ودعوة الرب له ليكون راعياً لإيبارشية القوصية الوليدة من رحم إيبارشية أسيوط العريقة.

كما تحدث الأنبا دانيال والأنبا مرقس والأباء الكهنة الأجلاء عن أواصر المحبة الأخوية بين الأسقفين، وأهمية التعاون الوثيق بين الإيبارشيتين الشقيقتين فى مختلف المجالات الروحية والتعليمية والراعوية، لخير أبناء الإيبارشيتين الروحي.

كذلك تم خلال اللقاء عمل تخطيط رعوي حول أوجه التعاون في ملف التعليم المسيحي، من خلال دراسة احتياجات معهد التربية الدينية ومكتب التعليم المسيحي.

وكان قد قام الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بزيارة رعوية إلى كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للأقباط الكاثوليك ببلاو.