سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2023/6/27 فى البنوك المصرية

مع بداية الساعات المبكرة في يوم عرفة، وزيادة أعداد المسافرين للخارج يكثر التساؤل حول سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 /6 /2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث واصل سعر العملة الخضراء الحفاظ على استقرارها في اليوم، وذلك في إجازة عيد الأضحى، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو مبلغ 30.83 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 /6 /2023 في البنوك المصرية

وتستعرض الدستور في هذا التقرير أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في جميع البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لـ سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري حسب مؤشر جوجل فتراجع اليوم عن سعر أمس الاثنين، ليسجل نحو ليسجل اليوم الثلاثاء 30.79 جنيه، بينما سجل أمس الاثنين 30.86، إي هبوط بنحو 7 قروش

وتتواصل حالة الاستقرار في أسعار الدولار بالبنوك المصرية لأكثر من حوالي 4 شهور ونصف، ويأتي الحفاظ على ثبات سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري، لا سيما بعد عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والذي قرر فيه الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري الثلاثاء 27 يونيو 2023

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري استقر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر ثبت عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حافظ على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وشهد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ قيمته 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.