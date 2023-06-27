رابطة الأندية تفاضل بين موعدين لانطلاق الموسم الجديد.. وفيتوريا صاحب القرار (خاص)

تفاضل رابطة الأندية بين موعدين لبدء الموسم الجديد، حبيث أكد مصدر داخل رابطة الأندية أن المقترح الأول هو انطلاق الموسم الجديد للدورى فى أواخر أغسطس المقبل، قبل أيام من معسكر المنتخب المقرر إقامته يوم 4 سبتمبر، استعدادا لمباراتى إثيوبيا المقرر إقامتها فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا، ومباراة تونس الودية المقرر لها 12 سبتمبر، حيث من الوارد أن يطلب فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب، إقامة المعسكر قبل المباراتين لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا قبل المباراتين.

وواصل المصدر أن المقترح الثانى، هو انطلاق الموسم الجديد بعد مباراة تونس الودية على أن يبدأ الموسم أحد أيام 14 أو 15 أو 16 سبتمبر حال موافقة فيتوريا على هذا الموعد.

وأضاف المصدر أن الجلسة التى يعقدها روي فيتوريا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى حضور عامر حسين عضو المجلس والمشرف العام على لجنة المسابقات تحسم الموعد الجديد للدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد اتفق مع مع الاتحاد التونسي على خوض مباراة ودية للمنتخبين المصرى والتونسى يوم 12 سبتمبر المقبل .

ويدخل المنتخب الوطني معسكرا مغلقا يوم 4 سبتمبر المقبل استعدادا لمباراة إثيوبيا فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا.

وتأهل المنتخب الوطني إلى بطولة أفريقيا بعد احتل المركز الأول في مجموعته برصيد 12 نقطة من فوز 4 مباريات آخرها الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمود حسن ترزيجيه ومصطفى محمد.