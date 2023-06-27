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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"تروح فين في العيد".. برج القاهرة نافذة على جمال ومعالم العاصمة (صور)

صورة من البرج
صورة من البرج

التنزه خلال إجازة عيد الأضحى من الأمور المهمة التي تساهم في تخفيف الضغوط، الناجمة عن نمط الحياة السريع سواء في العمل أو التعامل مع الآخرين.

وبرج القاهرة هو أحد أشهر المعالم السياحية في القاهرة، والتي يمكن أن يكون خيارا جيدا لـ"فسحة" عيد الأضحى.

ويقع برج القاهرة، في حي الزمالك المطل على نهر النيل، تم بناؤه بين عامي 1956 و1961 من الخرسانة المسلحة على شكل زهرة اللوتس المصرية.

ويبلغ ارتفاعه 187 مترًا وهو أطول مبنى في مصر وشمال إفريقيا، حيث يحتوي على 16 طابقًا ومصعدًا وسلمًا للطوارئ، كما يوجد على قمة البرج مطعم دوار يقدم مأكولات متنوعة ويمكن للزوار الاستمتاع بإطلالة بانورامية على المدينة ومشاهدة أهم معالمها مثل الأهرامات والأزهر والقلعة، كما يوجد في البرج منظار وتليسكوب للرؤية القريبة والبعيدة.

“البرج” مكان مثالي لزيارته في عيد الأضحى، حيث يمكن للأسر والأصدقاء قضاء وقت ممتع ومفيد في هذا المعلم التاريخي والثقافي. 

كما يمكن للزائرين التعرف على تاريخ وحضارة مصر من خلال شكل وتصميم البرج، والتمتع بالطبيعة والجو الجميل من خلال رؤية نهر النيل والحدائق المحيطة، والاسترخاء والتسلية من خلال تذوق الطعام الشهي والنظر إلى المناظر الخلابة، كما يمكن للزائرين التقاط صور تذكارية رائعة مع أحبائهم من أعلى نقطة في القاهرة.

ما هي أسعار تذاكر برج القاهرة:

يفتح برج القاهرة أبوابه كل يوم من الساعة الـ 9 صباحًا إلى الساعة 12 منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع من يوم السبت إلى الجمعة، فسعر تذكرة دخول برج القاهرة يختلف حسب الجنسية والمناسبة، بشكل عام هذه هي الأسعار:

سعر تذكرة الدخول للمصريين 60 جنيه للفرد.

سعر تذكرة الدخول للمصريين في العطلات الرسمية والأعياد 100 جنيه للفرد.

سعر تذكرة الدخول للأجانب 225 جنيه للفرد.

سعر تذكرة المنظار المحمول 50 جنيه.

سعر تذكرة التليسكوب 10 جنيه للفرد.

الدخول مجاني للأطفال تحت سن 6 سنوات.

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