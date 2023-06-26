هدف صلاح يتوج بجائزة الأفضل فى موسم ليفربول

حصل النجم المصري محمد صلاح، على جائزة أفضل هدف لليفربول، في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز (2022-2023).

وذكر النادي الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الهدف الأفضل لليفربول، في الموسم الماضي، كان الهدف الذي سجله صلاح في شباك مانشستر سيتي، في مباراة الدور الأول من الـ«بريميرليج».

وتلقي صلاح، تمريرة طولية رائعة من زميله الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ليمر النجم المصري وينطلق بشكل رائع قبل أن يتمكن من وضع الكرة في شباك مانشستر سيتي، ليقود «الريدز» للفوز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السادس عشر من أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح، 19 هدفًا، في 38 مباراة شارك فيها مع ليفربول، في الموسم الماضي من «بريميرليج»، وصنع 12 تمريرة حاسمة.

واحتل ليفربول، المركز السابع في جدول «بريميرليج» للموسم الماضي، برصيد 67 نقطة.