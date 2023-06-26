"حزب الريادة" يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الأضحى

هنأ كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء في نص التهنئة من رئيس حزب الريادة: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قيادات حزب الريادة يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك».

كما دعا رئيس حزب الريادة الله عزّ وجل أن يديم علينا جميعًا الأعياد، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس السيسي قائد قاطرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.