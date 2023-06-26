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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة يلتقي قيادات الشركات المقيدة

رامي الدكاني رئيس
رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية

التقى أمس الأحد، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع أكثر من 10 من رؤساء كبرى الشركات المدرجة والأعضاء في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، وذلك في اجتماع افتراضي تم تنظيمه عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وبدأ الدكاني الاجتماع بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وجميع عناصر السوق، وخص بالذكر الشركات المدرجة من جميع الفئات، وأشار إلى الاجتماعات السابقة التي نظمتها البورصة مع الشركات المدرجة وأكد أنه جاري تنظيم عدد من اللقاءات الأخرى لتضم أوسع مشاركة ممكنة منها.

واستعرض الدكاني أداء البورصة المصرية في الفترة الماضية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 30EGX بنسبة كبيرة منذ بداية العام، مما جعله يحتل المرتبة الأولى من حيث الأداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية للبورصات العربية. كما ارتفع إجمالي رأس المال السوقي للشركات المدرجة بشكل كبير مقارنة بقيمته في بداية العام، وبلغ إجمالي قيم التداول في النصف الأول من عام 2021 ما يزيد على 242 مليار جنيه مقارنة بـ 141 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

كما ناقش الدكاني مع الحاضرين محاور العمل في الفترة القادمة وأهمية التطوير المستمر للإفصاحات الصادرة عن الشركات المقيدة ورفع درجة جودتها، وكذلك أكد على أهمية التواصل المستمر والشفافية مع كافة المساهمين وكافة أصحاب المصالح في الشركات (Stakeholders)، واستعرض رئيس البورصة البرامج التدريبية التي بدأت إدارة البورصة -مؤخرا- في تقديمها لمسئولي علاقات المستثمرين وذلك لرفع مستويات أدائهم. 

وأشار إلى أن التواصل المستمر بين الشركات المقيدة مع قطاعات البحوث في بنوك الاستثمار وشركات الوساطة وإمدادهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات يعتبر أمرا حيويا لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لهذه الشركات مما سيؤدي –مع الوقت -إلى تعظيم  الاستثمارات المؤسسية واقتراب أسعار تداول أسهم تلك الشركات من قيمها العادلة الحقيقية.

وكذلك ناقش الحاضرون الخطوات المقترحة لتغيير الصورة الذهنية النمطية لسوق الأوراق المالية والآليات اللازمة لتعديل الخطاب الموجه للمستثمرين ليعكس التطور والتغير الذي حدث في الأسواق، كذلك تقدم الحاضرون بمقترحاتهم فيما يتعلق بالجهود الترويجية لاستقطاب المستثمرين الجدد من كافة مناطق الجمهورية ومن جميع الفئات.

رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية 10 من رؤساء كبرى الشركات المقيدة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية استعرض الدكاني أداء البورصة المصرية في الفترة الماضية حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 30EGX

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