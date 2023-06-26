ترقية 1187 عاملا بقطاعات شركة جنوب القاهرة للكهرباء

اعتمد المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حركة ترقيات العاملين بالشركة بمختلف درجاتهم الوظيفية، حيث بلغ عددهم 1187 عاملاً بجميع قطاعات الشركة المختلفة، وتم ترقية 590 عاملاً للدرجة الأولى، و475 عاملاً للدرجة الثانية، و101 عامل للدرجة الثالثة.

وأعرب البيلي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح ودوام الترقي لجميع العاملين بالشركة، مشيراً إلى أن حركة الترقيات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في جميع مواقع الشركة.