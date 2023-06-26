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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نوران جوهر وهانيا الحمامى تحطمان رقمًا قياسيًا فى نهائى "العظماء" للاسكواش

نوران جوهر وهانيا
نوران جوهر وهانيا الحمامي

حققت بطلتا وادي دجلة للاسكواش، نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، وهانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، رقمًا قياسيًا جديدًا في نهائي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش.

ونجحت نوران جوهر في الفوز على مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة 3-2، في مباراة قوية أقيمت، مساء أمس الأحد، في نهائى بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2022-2023، التي استغرقت 130 دقيقة كاملة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 10-11, 11-9, 9-11, 11-6, 12-10.

نوران جوهر وهانيا الحمامي تحطمان رقمًا قياسيًا في نهائي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

وبناءً عليه، أكدت رابطة محترفي الاسكواش، أن نوران جوهر وهانيا الحمامي حققتا رقمًا قياسيًا كأطول مباراة في تاريخ نهائيات الاسكواش لمحترفي السيدات.

وحطمت كل من نوران جوهر وهانيا الحمامي الرقم القياسي الذي حققته المكسيكية سامانثا تيران والأمريكية لاتاشا خان، في نهائي بطولة ليبرتي بيل المفتوحة لعام 2008، والتي استمرت لمدة 120 دقيقة، أي بمقدار 10 دقائق تقريبًا.

ويُعد هذا ثاني أطول مباراة جمعت بين نوران جوهر وهانيا الحمامي، بعدما سجلتا مباراة طويلة أخرى لمدة 107 دقائق في بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

نوران جوهر ومصطفى عسل يتوّجان بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

ونجحت نوران جوهر في التتويج بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، لتحافظ على صدارتها التصنيف الدولي للاسكواش خلال شهر يوليو المقبل.

يذكر أن بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، قد أقيمت في القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 20 إلى 25 من يونيو الجاري، بمجموع جوائز تصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه، وانتهت بتتويج النجمين مصطفى عسل (لاعب الأهلي)، ونوران جوهر (بطلة وادي دجلة).

وتُعد بطولة العظماء الثمانية واحدة من أهم بطولات الاسكواش للمحترفين، والتي يُختتم بها منافسات الموسم الرياضي 2022-2023، وتُساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي لللاعبين الرجال والسيدات.

نوران جوهر هانيا الحمامي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش بطولة العظماء الثمانية اسكواش

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