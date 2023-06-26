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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انشطار عقار في سيدي بشر.. والمحافظ: معروض على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط

العقار المنهار
العقار المنهار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه جاري فحص عقار سيدي بشر المنهار التابع لحي المنتزه أول المكون من أرض و13 دور، يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف.

وأكد محافظ الإسكندرية خلال حديثه لمراسل قناة “إكسترا نيوز”، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي وحتى الآن يوجد مصاب واحد فقط بإصابات طفيفة للغاية، حيث وجه على الفور بالبحث والمعاينة بالتعاون مع الحماية المدنية للتأكد من عدم وجود أي سكان أسفل الأنقاض.

ونوه إلى أن هناك قرار إزالة صادر للطابق الأخير، وأن العقار بالكامل معروض على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، ويتم الفحص والمعاينة على قدم وساق الآن.

واختتم أن هناك جهودا مكثفة من مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية لرفع العقار المنهار، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عقار سيدي بشر حي المنتزه المنتزة أول الإسكندرية

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