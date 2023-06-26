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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استخراج 548 بطاقة رقم قومي مجاناً للسيدات بقرى "حياة كريمة" في المنيا

بطاقات رقم قومي
بطاقات رقم قومي

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة وأنشطته المختلفة في مجال خدمة قضايا المرأة، ودعم مسيرتها فى كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، مؤكدًا تذليل كافة المعوقات التى قد تواجه الدور الفعال للمجلس فى سعيه لدعم ومساندة المرأة المنياوية و المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفاعليات .
واستعرض المحافظ تقريرا ًحول مبادرة «بطاقتك حقوقك» التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات في عدد من قرى المحافظة، لتمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع.

ومن جهتها؛، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن فرع المجلس قام باستخراج 548 بطاقة رقم قومي خلال الأسبوع الماضي ، موزعة كالتالى 290 بطاقة بقريتي كفر لبس في بلنصورة بمركز أبوقرقاص، و 101 بطاقة بقرية أم قمص بمركز ملوى، و 157 بطاقة بقرية صفانية بمركز العدوة ، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم استخراجه على مدار العامين الماضيين أكثر من 80 ألف بطاقة ، بالتعاون بين فرع المجلس والمحافظة والأحوال المدنية لتيسير كافة إجراءات استخراج البطاقات تعزيزاً لدور المرأة ومكانتها في المجتمع.

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المنيا فرع المجلس القومى للمرأة أستخراج 548 بطاقة رقم قومي مجانا السيدات بقري حياة كريمة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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