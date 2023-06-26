محافظ القاهرة: أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستُقابل بمنتهى الحزم

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم، وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة؛ للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

كان قد شدد اللواء خالد عبدالعال على ضرورة تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك، وعددها ٢٠٤ مساجد و٢٤٢ ساحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين، وتكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، والسكرتير العام، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، وعدد من التنفيذيين.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بضرورة المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات، والبيع بالسعر المقرر، وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها، والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطري والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة، وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة، مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع، والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة إليها، وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة، والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تخصيص ٢٥ خط خدمة خاصة للعيد للأماكن التى يقبل عليها المواطنون، خاصة الحدائق والمتنزهات، يعمل عليها ٢٥٠ أتوبيسا، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام لديها ١٩٣ خطا ثابتا يعمل عليها ما يقارب ٣٠٠٠ أتوبيس، بالإضافة إلى ٢٧٠٠ مينى باص لتغطي القاهرة بالكامل.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع حالة الطوارئ، وإيقاف الإجازات بين العاملين، وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول .

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة، والتأكد من حصول العاملين بها على شهادات صلاحية سارية المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة على مسئولي المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات، ومنع تواجد الباعة الجائلين.