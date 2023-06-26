سها جندى تكشف لـ"الدستور" كواليس غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل اليونان (حوار)

تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حول كواليس غرق مركب الهجرة غير الشرعية بالقرب من السواحل اليونانية، وكان على متنه ٧٥٠ شخصًا، وتم إنقاذ ٤٣ مصريًا، وما زال البحث جاريًا عن المفقودين.

وتحدثت الوزيرة عن جهود الدولة في منع الشباب من الهجرة غير الشرعية، وربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، داخل مقر وزارة الهجرة الجديد بالعاصمة الإدارية.. ونرصد لكم في هذا الحوار التفاصيل:

في البداية.. حدثينا عن كواليس غرق مركب الهجرة غير الشرعية بالقرب من السواحل اليونانية؟

المركب خرج من السواحل الليبية، وهي المنطقة الأكبر على الإطلاق من حيث عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين في مياه البحر المتوسط، وكان يتجه إلى إيطاليا، وغرق على بعد ٤٧ ميلا من السواحل اليونانية، وعلى عمق ٥٥٠٠ متر في مياه البحر المتوسط، وكان على متنه ٧٥٠ شخصًا من جنسيات مختلفة (باكستان ومصر وسوريا وفلسطين).

وتكون المركب من دورين، الأول وضع فيه السيدات والأطفال والثاني وضع فيه الرجال والقصّر أقل من ١٨ عاما، وكان متهالكا وبه عيوب كثيرة، وعندما وجدوا صعوبة في استكمال الطريق إلى إيطاليا بسبب تهالك المركب، توجهوا إلى اليونان فغرق بسب الحمل الزائد.

وأنقذت السلطات اليونانية ١٤٠ منهم ٤٣ مصريا، وتم وضع الناجين في معسكر داخل إقليم كلاماتا باليونان.



هل تواصلتِ مع السلطات اليونانية للتأكد من عدم وجود مصريين ضحايا في هذا الحادث؟

بالطبع، تم الاتفاق مع الجانب اليوناني بأنه في حالة وجود مصري ضمن الضحايا يتم التعرف عليه من خلال الحمض النووي، وناشدنا الأهالي بمصر بأنه في حالة الشك بأن أحد أبنائهم كان على المركب يجب التوجه إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة لعمل تحاليل الحمض النووي وإرسالها إلى وزارة الهجرة أو الخارجية، كما قمنا بنشر أسماء الناجين من الحادث بالتعاون مع السفارة المصرية في اليونان.



ما دور وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الشباب المصري؟

منذ توليت هذا الملف وأنا أعمل على قدم وساق لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال خلق البدائل، حيث يوجد بمصر العديد من المشروعات القومية التي يتم خلقها، والمشروعات الخاصة أيضا التي تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب بالمحافظات.

وكنت أقوم بزيارة لمحافظتي الغربية وكفرالشيخ لتفقد بعض المشروعات واشتكى رجال الأعمال بأن هناك طرحا للعديد من فرص العمل ولكن دون إقبال عليها من الشباب، وفي مقابل ذلك يوجد شباب يلقي بنفسه في التهلكة من خلال الهجرة غير الشرعية.

وتوجد استثمارات كثيرة في مصر تعمل على توفير فرص عمل للشباب، وقد أجريت الأسبوع الماضي زيارة لمحافظتي الغربية وكفرالشيخ لافتتاح المنطقة اللوجستية لمستثمرى مصر بالخارج، وتم الاتفاق على توفير فرص عمل للشباب في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية في الغربية وكفرالشيخ.

من وجهك نظرك لماذا يشجع الأهالي أبناءهم على الهجرة غير الشرعية رغم مخاطرها؟

للأسف الشديد الأهالي يشجعون الأبناء بسبب بعض النماذج القليلة التي هاجرت هجرة غير شرعية ووصلوا بالفعل إلى الدول الأخرى، فيبدأ الأهالي بالمقارنة والنظر للحلم، ويقوم الشاب بالاقتراض لجمع مبالغ تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه، ولكن دعنا نطرح سؤالا: لماذا لم يقم الشاب بهذا المبلغ بإنشاء مشروع خاص به في مصر خاصة أنه يوجد جهات حكومية تقوم بإقراض الشباب لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو استصلاح الأراضي الزراعية والعمل على الإنتاج؟.

وبالطبع المهاجر غير الشرعي يتم استغلاله أسوأ استغلال عند وصوله، وعمل ساعات عمل شاقة بمقابل مادي قليل جدا لا يتناسب مع عمله.

حدثينا عن مبادرات وزارة الهجرة بالتعاون مع الدول المستضيفة للهجرة غير الشرعية لمنع هذه الظاهرة؟

تم عمل مبادرات مع هذه الدول للسماح للشباب بالهجرة بطريقة شرعية، وذلك من خلال تدريب الشباب على المهن والحرف قبل الهجرة من أجل الحصول على وظيفية بهذه الدول، مثل التعاون مع ألمانيا من خلال تدريب الشباب في المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف، وتم سفر شباب لألمانيا.

وتسعى حاليا بعض الدول للتعاون مع مصر في هذا المجال وتطبيق هذه التجربة لسفر الشباب، مثل هولندا والمجر وإيطاليا، وكثير من دول الاتحاد الأوروبي، حيث التقيتُ نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لمناقشة تطبيق هذه التجربة مع دول الاتحاد التي تعاني من نقص الشباب.

كيف يتم تدريب الشباب على مواجهة الهجرة غير الشرعية؟

يتم تدريب الشباب حاليا من خلال المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف، بالمصانع الكبرى، ومشروعات إيطاليا المتواجدة على الأراضي المصرية، لتأهيلهم للسفر لألمانيا لتوفير فرص عمل لهم هناك وعمل حملات توعية لهم قبل السفر.



وماذا عن التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج؟

يتم حاليا الإعداد لهذا التطبيق، وسيتم إطلاقه نهاية 2023، ويضم جميع الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث يضم خدمات عقارية واستثمارية وخدمات خاصة بالسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم وغيرها، كما سيضم أكثر من 20 خدمة رقمية تتنوع بين عدة مجالات

ماذا عن شركة المصريين بالخارج؟

هذه الشركة تم تأسيس مجلس إدارتها المكون من 10 مستثمرين مصريين من الخارج، وستطرح هذه الشركة في البورصة، وتم وضع ميزانية مبدئية لهذه الشركة، وهي شركة استثمارية مائة في المائة ولن تدخل الحكومة في هذه الشركة، وستقدم كافة الدعم لنجاح هذه الشركة.

وما هي أهداف حملة "اعرف حقك واطمن" بالتعاون مع السعودية؟

تم إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع الملحق العمالي السعودي لتوعية العمالة المصرية المتجهة إلى السعودية، وأيضا العمالة المصرية بالمملكة، وذلك نتيجة لزيارتي الأول للسعودية بعد تولي حقبة الوزارة، حيث التقيتُ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وتم الاتفاق على إطلاق هذه الحملة من خلال نشر فيديوهات لتوعيتهم من خلال لغة بسيطة لنشر القانون السعودي يفهمها الجميع لمعرفة العامل المصري بحقوقه وواجباته.



حدثينا عن النسخة المقبلة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"؟

النسخة المقبلة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ستكون بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاتحادات والغرف الصناعية والتجارية، حيث ستكون تحت عنوان "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع إفريقيا"، ويهدف المؤتمر إلى التجارة مع الدول الإفريقية، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية، وتشجيع دول العالم على الاستثمار في الدول الإفريقية من خلال مصر.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر كافة الموضوعات التي تخص المصريين بالخارج، أبرزها الشق الاستثماري والاقتصادي.