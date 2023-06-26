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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نور: بيت الروبي تجربة فنية متكاملة وكريم عبدالعزيز ممثل محترف

أبطال بيت الروبي
أبطال بيت الروبي

عبرت الفنانة اللبنانية نور عن سعادتها بردود الأفعال التي يحققها فيلم "بيت الروبي"، والذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائي. 

وأشارت نور لـ"الدستور"، إلى أن العمل مليء بالمفاجآت والتي تجعل المتفرج أمام أحداث متنوعة بين الكوميديا والدراما الاجتماعية المؤثرة، وذلك في إطار من الأحداث المترابطة ذات المعنى، لافتة إلى أن الفيلم يرصد حالة مهمة أصبحت متواجدة بقوة في مجتمعنا العربي حول دور التكنولوجيا الإيجابي والسلبي. 

وقالت نور، إن الفيلم مكتمل الأركان التي تجعله ينجح بشكل كبير سواء على مستوى التأليف، الإخراج، أو الإنتاج، الذي لم يبخل بأي شيء لنقدم عملاً راقياً يحترم عقلية الجمهور العربي كله، لافتة إلى أن الفنان كريم عبدالعزيز ممثل محترف وذو بعد إنساني كبير.

وأشاد الجمهور بالثنائية الهائلة بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز ومستوى التفاهم بينهما والكوميديا التي خرجت من المشاهد بينهما، وكذلك أداء الأطفال ونور وتارا عماد وضيوف الشرف في الفيلم الجديد.  

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".

الفنانة اللبنانية الفنان كريم عبدالعزيز الفنانة اللبنانية نور الفنان كريم العرض السينمائي بيت الروبي

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