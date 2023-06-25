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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف حملات النظافة بشوارع وميادين الإسكندرية ورفع درجة الاستعداد القصوى

تكثيف أعمال النظافة
تكثيف أعمال النظافة بشوارع الإسكندرية

تابعت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لجميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي برفع درجة الاستعداد والطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتكثيف أعمال النظافة خلال أيام التشريق لرفع كافة مخلفات الذبح وتطهير الشوارع علي مدار الساعة.

وقامت شركة النظافة بتكثيف الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعدادًا لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها، فضلًا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصًا علي الصحة العامة للمواطنين.

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السكرتير العام المساعد محافظة الاسكندرية أعمال رفع القمامة إدارة الرقابة والرصد البيئي الإسكندرية

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