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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود حرب يكشف رسالة ميكالي للاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة النيجر

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

قال محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي أن روجيرو ميكالي المدير الفني يعقد جلسات مع اللاعبين، قبل مواجهة النيجر فى مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مدرب لديه خبرات كبيرة والجميع هنا فى كامل التركيز من أجل الفوز على منتخب النيجر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس.

وأضاف: “ميكالي تحدث مع اللاعبين حول مباراة النيجر وأهمية الفوز فى اللقاء الأول ، وأن المباراة الأولي تعطي أفضلية نفسية وتقرب المنتخب من التأهل لدور نصف النهائي من أجل المنافسة بشكل مباشر على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية ، ثم التفكير فى تحقيق اللقب”.

وتابع محمود حرب: “اللاعبين فى كامل التركيز قبل مواجهة النيجر اليوم ولديهم خبرات جيدة رغم صغر سنها”.

وتضم قائمة المنتخب الأوليمبي كل من:

حراسة المرمى: حمزه علاء - علي الجابرى - محمد سيحا.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد مغربي - أحمد عيد - محمد أشرف بكري - عمر فايد - حاتم محمد سكر.

خط الوسط: علي زعزع - محمود جهاد - أحمد عاطف قطه - محمد شحاته - أحمد فوزي - أحمد كوكا - محمد سمير - عماد ميهوب - محمود صابر - مصطفى سعد ميسي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن أجويرو.

محمود حرب المنتخب الوطني الأولمبي روجيرو ميكالي ميكالي بطولة كأس الامم الافريقية

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