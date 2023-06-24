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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الصاوي: يجب إعطاء الفن مساحة من الحرية بما يتناسب مع المجتمع

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي، إنه مهم جدًا معرفة تاريخنا، والحفاظ على الهوية ‏المصرية، متابعًا: "النقطة الفاصلة هي إحنا مين؟ ومن أنت؟".

وأضاف الصاوي خلال حواره على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني ‏لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أن القبطية ‏لا تمثل أقلية بجوار الإسلام بل إنها جزء من تاريخ مصر، وهناك أعمدة أساسية ‏للشخصية المصرية كالقبطية والإسلامية ومن قبلهم الفرعونية المصرية.‏

وتابع: "مصر محاطة بقوميات حاقدة وطامعة، لذلك يجب الانتباه، لأننا كنا ‏وما زالنا وسنظل قلب العروبة"، مشددًا على ضرورة التوعية وتعريف شبابنا بتاريخ ‏بلدنا.

كما أكد خالد الصاوي أهمية فهم النفس وتقديرها إلى جانب إدراك خليط الشخصية ‏المصرية ودراستها لأن أغلب معلوماتنا عن أنفسنا تستقطب من أعداء أو ‏مستشرقين.‏

وتابع أن الثقافة لها دور هام في بناء المجتمع السليم وليس الفن، كون هناك جانب ‏من الفن يحتوي على تجاوزات وجنون،  مشيرًا إلى أهمية إعطاء مساحة من ‏الحرية للفن بما يتناسب مع المجتمع ولكن لا نحاسبه مثلما نحاسب الإعلام، ‏موضحًا أن الإعلام يحتاج إلى قول الحقيقة حتى لو كانت على رقبته.‏

خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنى برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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