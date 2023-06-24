خالد الصاوي: يجب إعطاء الفن مساحة من الحرية بما يتناسب مع المجتمع
قال الفنان خالد الصاوي، إنه مهم جدًا معرفة تاريخنا، والحفاظ على الهوية المصرية، متابعًا: "النقطة الفاصلة هي إحنا مين؟ ومن أنت؟".
وأضاف الصاوي خلال حواره على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أن القبطية لا تمثل أقلية بجوار الإسلام بل إنها جزء من تاريخ مصر، وهناك أعمدة أساسية للشخصية المصرية كالقبطية والإسلامية ومن قبلهم الفرعونية المصرية.
وتابع: "مصر محاطة بقوميات حاقدة وطامعة، لذلك يجب الانتباه، لأننا كنا وما زالنا وسنظل قلب العروبة"، مشددًا على ضرورة التوعية وتعريف شبابنا بتاريخ بلدنا.
كما أكد خالد الصاوي أهمية فهم النفس وتقديرها إلى جانب إدراك خليط الشخصية المصرية ودراستها لأن أغلب معلوماتنا عن أنفسنا تستقطب من أعداء أو مستشرقين.
وتابع أن الثقافة لها دور هام في بناء المجتمع السليم وليس الفن، كون هناك جانب من الفن يحتوي على تجاوزات وجنون، مشيرًا إلى أهمية إعطاء مساحة من الحرية للفن بما يتناسب مع المجتمع ولكن لا نحاسبه مثلما نحاسب الإعلام، موضحًا أن الإعلام يحتاج إلى قول الحقيقة حتى لو كانت على رقبته.