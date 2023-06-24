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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية

وكيل أوقاف القليوبية
وكيل أوقاف القليوبية يفتتح ثلاثة مساجد جديدة

افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، 3 مساجد جديدة لتنضم إلى منظومة بيوت الله التي تعتبر مصدر النور الروحي والإشعاع  الديني وتنبثق منها دعوة الحق ونشر المفاهيم الدينية السليمة والقيم الأخلاقية النبيلة وأخلاق الرحمة والتعاون ونشر روح المحبة والاتحاد لدى الجميع.

وأشار بيان صادر عن مديرية أوقاف القليوبية، أن المسجد الأول هو مسجد العمرى بقرية منية السباع بمدينة بنها بعد عمل صيانة وترميم ودهانات وفرش المسجد بالكامل على نفقة وزارة الأوقاف بقيمة إجمالية بلغت نصف مليون جنيه على مساحة بلغت ٤٠٠ متر.

وأضاف البيان أن المسجد الثاني وهو مسجد أبورواش بعزبة رستم الغربية - ميت كنانة مركز طوخ وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف وبلغت تكلفته الإجمالية حوالي مليون ونصف مليون جنيه على مساحة بلغت ٢٠٠ متر.

واستطرد البيان أن المسجد الثالث وهو مسجد سيد عبدالحميد شديد بعزبة شديد - بالكوم الأحمر شبين القناطر، وذلك بعد إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد على مساحة ٣٥٠ مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

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