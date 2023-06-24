إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف "ليدن" العالمى

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتطور العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعات المصرية؛ والذي انعكس على دخولها في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الدولة بتوجيه مباشر من القيادة السياسية للارتقاء بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد الوزير، في بيان اليوم السبت، اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، والذي يأتي ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقت في 7 مارس 2023 واشتملت على سبعة مبادئ، منها المرجعية الدولية، موضحًا أن الجامعات والمؤسسات البحثية حققت تقدمًا بارزًا في التصنيفات الدولية المختلفة.

وفي هذا الإطار، تم إعلان نتائج تصنيف "ليدن" لعام 2023، والتي أظهرت إدراج 13 جامعة مصرية من إجمالي 1411 تم إدراجهم في التصنيف لهذا العام، وتصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية والإفريقية المدرجة في التصنيف، حيث جاءت في المرتبة (279) عالميًا.

وجاءت جامعة عين شمس بالمركز الثاني محليًا والمرتبة (537) عالميًا، في حين حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث محليًا والمرتبة (572) عالميًا، تليها جامعة الإسكندرية بالمركز الرابع محليًا والمرتبة (617) عالميًا، تليها جامعة الزقازيق بالمرتبة الخامسة محليًا والمركز (637) عالميًا.

كما حصلت جامعة أسيوط على المرتبة (832) عالميًا، تليها جامعة طنطا بالمرتبة (907) عالميًا، ثم جاءت جامعة الأزهر في الترتيب (925) عالميًا، تليها جامعة المنوفية بالترتيب (1062) عالميًا، ثم جامعة بني سويف بالترتيب (1145) عالميًا، تليها جامعة بنها بالترتيب (1232) عالميًا، ثم جامعة المنيا بالترتيب (1311) عالميًا، وجاءت جامعة كفرالشيخ بالمرتبة (1380) عالميًا.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن تصنيف (ليدن CWTS Leiden) يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science، والتي تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، مضيفًا أن التصنيف يستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات العلمية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.