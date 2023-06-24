سموحة يواجه النجوم في دور الـ16 ببطولة كأس مصر

يستضيف سموحة فريق النجوم، في السادسة والنصف مساء اليوم باستاد الإسكندرية، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

فريق سموحة بقيادة أحمد سامي تأهل لدور الـ16 بعد فوزه على ألو إيجيبت 2-1، ولم يحقق الفوز في أخر 4 مباريات وتبدو مباراة اليوم فرصة للعودة للانتصارات، لكن أحمد سامي حذر لاعبيه من الاستهانة بفريق النجوم الذي حقق مفاجأة كبرى في دور الـ32 بالفوز على الإسماعيلي، وطالبهم بأداء المباراة بقوة ومحاولة حسمها مبكرًا.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمر صلاح وحسين تيمور وأحمد عبد الحكم وأحمد جمال وأحمد شوشة وممدوح عبدربه وطارق علاء ودوكو دودو وصديق أوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو ومالك بعيوي وأبوبكر ليادي وزياد طارق وبنجامين بواتينج وحسين فيصل ومحمد سعيد ويحيى ياسر.

وشهدت القائمة غياب كل من الهاني سليمان حارس المرمى وحسام حسن الذي يواصل برنامجه التأهيلى للتعافي من إصابة كسر في شظية القدم ومصطفى ميسي ومحمد مغربي، للتواجد في المغرب مع منتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد للتصفيات المؤهلة للأولمبياد في باريس 2024.

في المقابل يبحث النجوم عن مفاجأة جديدة بعد فوزه على الإسماعيلي في دور الـ32 ونجح بعدها الفريق في الصعود لدوري المحترفين لكنه يواجه أزمة تتمثل في رحيل مدربه أحمد عيد عبد الملك وابتعاد لاعبيه عن المباريات الرسمية منذ فترة طويلة لكنه ليس لديه مايخسره فاذا نجح في الفوز سيكون الحصان الأسود للبطولة وإذا خسر لن يلومه أحد لفارق الخبرة والامكانان الفنية بين الفريقين .

يدير المباراة محمود وفا ويساعده كريم مهيا وأيمن دعبس ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا ووعلاء صبري حكم فيديو ومحمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.