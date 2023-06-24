الغربية: وقف 37 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالسنطة خلال 72 ساعة

أحبطت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعدٍ وبناء، بوقف 37 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة وقرى المركز، وذلك خلال الـ 72 ساعة.

وأوضحت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 37 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.