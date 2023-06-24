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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قائد فاجنر يُهدد بالزحف بقواته إلى موسكو

يفجيني بريجوجين
يفجيني بريجوجين

هدد يفجيني بريجوجين، قائد فاجنر العسكرية، بالزحف إلى موسكو إذا لم يأت وزير الدفاع الروسي ورئيس أركانه للقائه، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وأشار فاجنر، إلى أنه داخل مقر قيادة الجيش في روستوف ويسيطر على مواقع عسكرية.
وكان أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، تمردًا على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها على حساباته على مواقع التواصل، بأن "يذهب حتى النهاية" وأن "يدمّر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال في رسالة صوتية على تلجرام "نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد تأكيده أن قواته "اجتازت حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. كما أكد أن لديه أن لديه 25 ألف مقاتل، مستعدين للموت.

رئيس فاجنر قائد مجموعة فاجنر روسيا موسكو أوكرانيا

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