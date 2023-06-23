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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: حشود 30 يونيو أجبرت الجيش على نزول الشارع لتأمين المواطنين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا بمثابة كابوس في حياة كل من أدلى بصوته لصالحهم بعد أحداث ثورة 25 يناير، ولهذا فإن جميع من احتشدوا بميدان التحرير لإسقاط حكم مبارك، قرروا النزول للمرة الثانية في 30 يونيو، للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان بعد أن خيبوا ظنهم.

تهديدات الإخوان

وتابع: "التهديدات الإخوانية كانت واضحة بعد ثورة 30 يونيو، وأكدت أن الجماعة تريد فرض سيطرتها بالقمع، فالإخوان يحكمهم منطق السمع والطاعة".

واستطرد: "وصف 30 يونيو بالانقلاب كانت مقولة إخوانية مضحكة، فقد أنذر الجيش الإخوان عدة مرات إلا أن الجماعة وقياداتها كانت مصرة على مواصلة جرائمها في حق الشعب، فقوات الحيش لم تتحرك إلا لحماية المواطنين بعد خروجهم إلى الميادين في 30 يونيو".

وتابع: "الجيش لو عاوز ينقلب كان عمل كدا منذ ثورة 25 يناير، ولكن الجيش دعا مراراً وتكراراً إلى العودة للحكم المدني، وبالتالي 30 يونيو لم تكن انقلابًا".

ضياء رشوان 30يونيو احداث 25 يناير القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث

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