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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الخارجية الإماراتية بمحاكمة من قام بالتصعيد بشكل شفاف ومحايد ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.

وشددت على أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر والدفع نحو إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأيضًا وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وهاجم مئات المستوطنين الإسرائيليين مساء الأربعاء قرية عوريف جنوبي نابلس، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني في هجمات المستوطنين على ترمسعيا شمال شرقي رام الله.

وأظهرت فيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعدادًا كبيرة من المستوطنين الذين يهاجمون عوريف مسقط رأس منفذي عملية إطلاق النار على مستوطنة "عيلي".

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأنها وثّقت خلال الساعات الـ48 السابقة، اعتداء المستوطنين على 27 منزلًا، وتضرر 15 محلًّا تجاريًّا، وحرق وتدمير واجهات نحو 140 مركبة فلسطينية، في قرى مدينة نابلس.

الخارجية الإماراتية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الأراضي الفلسطينية قرية عوريف جنوب نابلس ​رام الله

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