خريطة التحويلات المرورية البديلة مع الغلق الكلي لنفق الواحات

أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، عن إجراء غلق كلي لنفق الواحات من صباح غد السبت، بسبب تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري الأتوبيس الترددي الذكي (B.R.T) تحديداً أعلى نفق طريق الواحات دائري مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتي (دريم- الفردوس) اتجاه طريق الفيوم.

يأتي ذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس التردد الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لنفق الواحات صباح يوم السبت الموافق 24 يونيو، الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً.

أما عن التحويلات المرورية البديلة لغلق طريق الواحات، فإنه يتم إجراء بعض التحويلات على النحو التالي:

القادم من مناطق دريم والفردوس ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائري يستكمل السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائنة بعد نفق طريق الواحات.

الدوران والعودة مرة أخرى بطريق الواحات واستكمال السير وصولاً حتى مطلع الطريق الدائري.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.