الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ أسيوط بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعناية المركزة ووحدة الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي.

وفاجأ المحافظ، العاملين بقسم الاستقبال بمستشفى المبرة للتأمين الصحى والتقى بعض المرضى والمواطنين بالقسم واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تابع سير العمل بأقسام الجراحة والعظام وتابع سير العمل بوحدة الأطفال المبتسرين مشيدًا بالخدمات التي يقدمها القسم للأطفال حديثي الولادة وتواجد الاطقم الطبية من اطباء وتمريض.

كما تفقد سير العمل بقسم العناية المركزة بالمستشفى واطمئن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى ثم اطمئن على سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والتي تتكون من 17 جهاز غسيل كلوي ويتردد عليها المرضى لإجراء جلسات الغسيل الكلوى وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

ووجه محافظ أسيوط مدير مستشفى المبرة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى ولقاء المترددين عليها والمرضى بصفة مستمرة للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة، لافتًا إلى متابعته المستمرة والمفاجئة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى ،وانتظام العمل بها فضلًا عن توافر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية.

وأكد “سعد” على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

IMG-20230623-WA0046
IMG-20230623-WA0046
IMG-20230623-WA0047
IMG-20230623-WA0047
IMG-20230623-WA0048
IMG-20230623-WA0048
IMG-20230623-WA0049
IMG-20230623-WA0049
IMG-20230623-WA0051
IMG-20230623-WA0051
IMG-20230623-WA0052
IMG-20230623-WA0052
IMG-20230623-WA0056
IMG-20230623-WA0056
IMG-20230623-WA0057
IMG-20230623-WA0057
IMG-20230623-WA0059
IMG-20230623-WA0059
IMG-20230623-WA0060
IMG-20230623-WA0060
أطفال المبتسرين الأطقم الطبية الخدمات الصحية المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المنشآت الصحية تواجد الاطقم الطبية جودة الخدمات المقدمة رئيس مجلس الوزراء عصام سعد محافظ أسيوط

الأكثر قراءة

جوارديولا أمام الأهرامات.. تفاصيل جولة مدرب مانشستر سيتي السياحية في مصر

الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مطلع 2023 في البورصة العالمية

اليابان تسجل أول وفاة فى العالم بـ"فيروس أوز"

العثور على جثة شاب داخل صندوق تروسيكل فى نجع حمادى بقنا

حبس 3 متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد

فيتوريا يرفض عشوائية اتحاد الكرة ويطلب مباريات ودية قوية للمنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين