الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بمركز طامية بالفيوم

السيطرة على مشاجرة
السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بمركز طامية بسبب السيدات بالف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية قصر رشوان، وتم استخدام الشوم والزجاج والحجارة بسبب لهو الأطفال، وتدخل الأمهات مما أدى إلى اشتعال المشاجرة بين الرجال وإصابة بين الطرفين.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية قصر رشوان؛ بسبب لهو الأطفال وتدخل النساء، مما أدى إلى اشتعال المشاجرة بين رجال العائلتين وتم استخدام الشوم والزجاج والحجارة بين الطرفين.

وانتقل على الفور، رئيس مباحث المركز وتمكن من السيطرة على المشاجرة ونقل المصابين إلى مستشفى مركز طامية لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

- السيطرة مشاجرة أطراف عائلتين بمركز طامية الفيوم

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