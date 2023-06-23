الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الخزانة الأمريكية: مواجهة التغير المناخى مسئولية أكبر اقتصادين فى العالم 

جانيت يلين
جانيت يلين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن أكبر اقتصادين في العالم عليهما مسئولية كبيرة في مواجهة قضية التغير المناخي، مشيرة إلى أن أمريكا أطلقت مبادرة لتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية خلال كلمتها بأعمال القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد: "نحن نريد لبنوك التنمية أن تتمكن من مواجهة التحديات العالمية مثل تغير مناخي، الجائحة، الصراعات والنزاعات، والأزمات المالية".

وتابعت: "سمعنا مخاوف أنه ربما سنضطر للتخلي عن بعض القضايا مقابل التركيز على قضايا أخرى، وأن التركيز على الأمور العالمية يمكن أن يؤخر من قدراتنا على الاستثمار في مجالات التعليم، الصحة، وتخفيف الفقر".

واستكملت: "علينا أن نفعل المزيد ولكن في الوقت نفسه نحقق التوازن بين كل المجالات التي نريد التركيز عليها دون التخلي عن أحدها".

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد التغير المناخي تغير المناخ

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