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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أهمية الاستجابة لسبل مواجهة التحديات العالمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان: "السيسي يدعو إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية والتغير المناخي" أن الرئيس السيسي قال إن مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكي نستطيع التحرك على المستويين الوطني والدولي، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت الصحيفة - أن ذلك جاء في مداخلة للرئيس السيسي خلال مشاركته في المائدة المستديرة «طريقة جديدة ـ شراكات النمو الأخضر»، ضمن فعاليات القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة، أمس، في العاصمة الفرنسية باريس - ونوه الرئيس السيسي إلى استضافة فرنسا لقمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» في باريس، التي تعقد وسط الأزمات المتعاقبة في العالم على مدار 3 سنوات مضت، والتي ألقت بظلالها على العالم وتسببت في أعباء أكبر على الدول النامية، مما يهدد مكتسبات هذه الدول التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن الواقع الجديد الذي نعيشه يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ، التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها، ولكن نحن الأكثر تضررًا منها.

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