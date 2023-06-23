الرئيس السيسى: ريادة الدول الغنية المتقدمة مسئولية تجاه الدول النامية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الريادة مسئولية، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة الغنية التي لديها تكنولوجيا ومعرفة تكون عليها مسئولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكون ذلك.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس، إن المسئولية هنا قد تكون أخلاقية وقد تكون مسئولية سياسية.

وأضاف الرئيس السيسي: "تقدمت باقتراح عندما كنت رئيسًا للاتحاد الإفريقي عن الـ100 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ بقارة إفريقيا، وقولت إحنا بنعرض عليكم إن البنية الأساسية القارية لإفريقيا ستحول وتغير وجه القارة".

وتابع: "لو الـ100 مليار دولار تم ضخهم وكل دولة كان مخصص لها دفع رقم مثل ألمانيا وفرنسا والصين وإنجلترا على سبيل المثال، الرقم ده لا يُعطى منحة مطلقة وقولت لو ألمانيا ستضخ 5 مليارات خلوا الشركات الألمانية تعمل بـ5 مليارات في مشروعات لخدمة البنية الأساسية القارية".