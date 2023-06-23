السيسى: النتائج لا تتوافق دائمًا مع الخطط الموضوعة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تنظيم القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد ودعمه لمصر.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه حضر قمة المناخ التي أقيمت في باريس عام 2015، وفي هذا الوقت تم تخصيص 100 مليار دولار من الدول المتقدمة مساهمة منها لمواجهة تغير المناخ.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس: "ده كان أمر جيد جدًا، لكن سؤالي هو: ماذا كان سيحدث لو كنا نفذنا الـ100 مليار دولار لمدة السبع سنوات لمواجهة تغير المناخ".

وتابع: "هناك فرق كبير جدًا بين الخطة وتنفيذها"، مشيرًا إلى أنه رغم كل العلم الذي وصل البشر إليه لكن عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكثر أو أقل.

وأشار السيسي إلى أنه تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عامين وكل القادة الأفارقة كانوا دائمًا معه، مضيفًا: "ذهبنا إلى اليابان والصين والهند وروسيا وإنجلترا، من أجل التعاون الاقتصادي بين القارة والدول الصناعية الكبرى وكان هناك استعداد كبير للتعاون".