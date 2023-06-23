الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: النتائج لا تتوافق دائمًا مع الخطط الموضوعة

السيسي
السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تنظيم القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد ودعمه لمصر.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه حضر قمة المناخ التي أقيمت في باريس عام 2015، وفي هذا الوقت تم تخصيص 100 مليار دولار من الدول المتقدمة مساهمة منها لمواجهة تغير المناخ.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس: "ده كان أمر جيد جدًا، لكن سؤالي هو: ماذا كان سيحدث لو كنا نفذنا الـ100 مليار دولار لمدة السبع سنوات لمواجهة تغير المناخ".

وتابع: "هناك فرق كبير جدًا بين الخطة وتنفيذها"، مشيرًا إلى أنه رغم كل العلم الذي وصل البشر إليه لكن عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكثر أو أقل.

وأشار السيسي إلى أنه تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عامين وكل القادة الأفارقة كانوا دائمًا معه، مضيفًا: "ذهبنا إلى اليابان والصين والهند وروسيا وإنجلترا، من أجل التعاون الاقتصادي بين القارة والدول الصناعية الكبرى وكان هناك استعداد كبير للتعاون".

السيسي القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد ​إيمانويل ماكرون​ الرئيس عبد الفتاح السيسي تغير المناخ

الأكثر قراءة

قبل عيد الأضحى .. إقبال جماهيرى على مبادرة "كلنا واحد" بالمحافظات

مصرع ربة منزل فى حريق شقة بالدقى

حبس متهمين استوليا على بيانات بطاقات فيزا البنوك من عملاء 15 يوما

باب رزق.. "أوبن داي" لتسويق منتجات صاحبات المشروعات الصغيرة بالشرقية

"الضرائب": التعاون مع "إيتاكس" ساهم في بناء نظام ضريبي متقدم

انطلاق الجلسة الختامية لقمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى باريس بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل