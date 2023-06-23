الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان": طرح محال وصيدلية ووحدات بسوهاج الجديدة.. وبيع أخرى ببورسعيد الجديدة

مزاد علني
مزاد علني

صرح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (15م2 : 33م2)، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 33م2 للوحدة بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد عبدالله، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 16-8-2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة والمشرف على مدن بورسعيد الجديدة وغرب بورسعيد والإسماعيلية الجديدة، أنه تم عقد مزاد علني لـ 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (٢٠م٢ : ٤٠م٢) بأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى ٦ وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (٣٤م٢: ٩٠م٢) بأنشطة مختلفة بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالحى الأول بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وذلك فى إطار الحرص على توفير جميع الخدمات داخل المدينة وتوفير فرص عمل.

 وأوضح "شاهين" أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 9 محال تجارية + الصيدلية، بالإضافة إلى وحدتين إداريتين بالسوق التجارية، وبالدور الأرضى بعمارات الإسكان الاجتماعى، ما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة بتوفير الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعي.

الاسماعيلية الجديدة الأسواق التجارية السوق التجارية الصالحية الجديدة المهندس محمد عبدالله العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة بورسعيد الجديدة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة جلسة المزاد العلني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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