الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير كندي يدعو لزيارة مصر: من أكثر الحضارات التاريخية وآثارها ألهمت أجيال

الهرم الأكبر
الهرم الأكبر

دعا تقرير كندي لزيارة مصر، وقال إنها من أكثر الحضارات التاريخية التي تركت آثار من بين الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، ولطالما ألهمت أجيالًا بأهراماتها الضخمة ومعابدها الرائعة.

وقال موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، أن العالم مليء بالآثار الممتازة من الحضارات القديمة، مشيرا الي ان هناك بعض الحضارات التاريخية التي تركت بعض الآثار الأكثر إثارة للإعجاب التي لا يزال بإمكان الزوار رؤيتها حتى اليوم، ومنها الحضارة المصرية.

- مصر كانت وجهة سياحية منذ زمن الإغريق القدماء

وأشار التقرير الي أن مصر كانت وجهة سياحية منذ زمن الإغريق القدماء، ولطالما ألهمت مصر أجيالًا بأهراماتها الضخمة وتماثيلها الضخمة للفراعنة والمعابد الرائعة، فمنها الهرم الأكبر في الجيزة هو الوحيد من عجائب الدنيا السبع التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

كما دعا الموقع السياحي البارز إلى زيارة المتحف المصري بميدان التحرير، ومعابد أبوسمبل ودندرة و إدفو بأسوان، ومعابد وادي الملوك بالأقصر، نظرًا لما تظهره تلك المواقع من الثراء المعماري الذي كان يتمتع به القدماء المصريون على مر العصور، فضلًا عن  المآذن الشاهقة والمساجد القديمة في القاهرة، التي تظهر جمال ودقة الهندسة المعمارية الإسلامية المذهلة.

وأشار إلى أن وجود نهر النيل يعد من أحد الأسباب التي تجعل مصر دولة متحضرة ووجهة مفضلة لدى الكثير من السياح، مشيرا الي النهر العظيم أعطي البلاد أرضًا خصبة ولعب دورًا فريدًا وقويًا في تشكيل حضارتها، فهو عامل مهم لا يتجزأ عن مصر، كما أن معظم الآثار القديمة بمصر تقع بالقرب من نهر النيل، ويمكن رؤية معظمها من خلال القيام برحلة نهرية لاستكشاف النهر العظيم والمعالم السياحية على ضفافه.

وأكد التقرير أن مصر من أكثر الوجهات السياحية إثارة وجاذبية في العالم وملاذًا لأصحاب الميزانيات المنخفضة، مشيرا الي أنها تقدم أفضل الخدمات ووسائل الراحة بأسعار معقولة وبأقل تكلفة.

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