"الصحة": مبادرة دعم مراكز الرعاية الأولية تستهدف جميع الفئات العمرية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية للفئة العمرية من ١٥ إلى ٢١ سنة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، وذلك فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت إن المبادرة تستهدف تلك الفئة بمبادرة الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى التقييم والدعم النفسي والتغذوي، الفحص الطبي، والتحاليل الدورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى 65 عام فأكثر، حيث يتم استهداف كل فئة عمرية بمجموعة من الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن خدمات الرعاية الأولية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ستضم التطعيمات الإجبارية والفحص السمعي للأطفال تحت سن ٥ سنوات، فى حين تتضمن الخدمات المقدمة للأطفال من عمر 5 لـ15 عامًا؛ الفحص الطبي لطلاب المدارس، مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم، التطعيمات المدرسية، التحاليل الدورية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الخدمات الطبية المقدمة للفئات من 15 إلى 21 عام ستضمن؛ مبادرة الشباب والمراهقين، التقييم والدعم النفسي والتغذوي، التحاليل الدورية، الفحص الطبي، كما تستهدف الوزارة تقديم الخدمات المتمثلة في مبادرة صحة المرأة، مبادرة المقبلين على الزواج، مبادرة صحة الأم والجنين، متابعة الحمل والولادة والنفاس، تنظيم الأسرة، مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، التقييم والدعم النفسي والتغذوي، صرف المغذيات الدقيقة، وذلك للفئة من 18 إلى 49 عامًا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للفئة من 49 إلى 65 عامًا سيتم استهدفها من خلال مبادرة صحة المرأة، مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال، التقييم والدعم النفسي والتغذوي، وتتضمن الخدمات الطبية المقدمة للفئة العمرية من 65 عامًا؛ مبادرة كبار السن، مبادرة صحة المرأة، التقييم والدعم النفسي والتغذوي، التحاليل الدورية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها لما يقرب من 80 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه يتم تطوير مراكز طب الأسرة والمراكز الصحية الأولية تطويرًا شاملًا من حيث الكم والكيف.