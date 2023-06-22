الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة طنطا تتقدم 46 مركزًا في تصنيف "ليدن "الهولندي

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن تقدم الجامعة في التصنيف الدولي الهولندي "ليدن"، (CWTS Leiden U)  لعام 2023، لأفضل جامعات العالم، حيث تقدمت الجامعة 46 مركزاً عن العام الماضي، وحلت في المركز الـ907 عالميًا.

وحافظت الجامعة على ترتيبها محليا، حيث حلت في المرتبة السابعة بين 13 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف، والمركز الـ 16 علي مستوي أفريقيا، وذلك طبقا لنتائج التصنيف الذي أعلنت نتيجته خلال يونيو الجاري عن الفترة 2018-2021.

وقال الدكتور محمود ذكى أن جامعة طنطا تولى اهتماما خاصاً بالتصنيفات الدولية من خلال خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز ودعم مكانة الجامعة الريادية، وتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة، مشيراً إلى أن تقدم الجامعة بالتصنيف يعد مؤشراً حيوياً للجهود التي تبذلها الجامعة للنهوض بتصنيفها إقليمياً وعالمياً، ودعماً لقدراتها التنافسية بين مثيلتها من الجامعات، وتحقيقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate)، وجودة هذه البحوث والاشارة اليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.

وأشار “عكاشة” إلى أن الجامعة نشرت 1561 بحثاً هذا العام، مقارنةً بـ1334 بحثاً العام الماضي، وظهرت  في المركز السابع محليًا في علوم الصحة و الطب الحيوي، و في علوم الرياضيات والكمبيوتر و جاءت الجامعة في المركز الثامن محليًا في العلوم الفيزيائية و الهندسية و في علوم الحياة و الأرض.

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