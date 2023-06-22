الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

على الحجار يستهل كلمته في الحوار الوطني بأغنية "هنا القاهرة"

علي الحجار
علي الحجار

استهل الفنان على الحجار كلمته خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان "المؤسسات والسياسات الثقافية نحو فاعلية وعدالة.. مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي"، الخميس، بغناء أغنية "هنا القاهرة" من كلمات الشاعر سيد حجاب.

وبعد الغناء وقف بعض الحضور بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية تقديرًا للفنان علي الحجار على رأسهم الفنان أشرف زكي، ورد أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية ممازحًا الحجار بأن معه نصف ساعة للغناء والحديث بدلا من 4 دقائق.

وقال الحجار إن الفنان المصري هو الذي سجل تاريخ مصر من خلال الرسوم والمنحوتات والنقوش التي أنتجتها الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أن الفن لا يقل أهمية عن اي ملف آخر، مشيرا إلى ضرورة عودة الأنشطة الفنية والثقافية في المدارس المصرية.
 
ولفت الحجار إلى أنه كان تقدم بمشروع للتوعية بالتراث الموسيقي والغنائي المصري لوزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، تحت مسمى "100 سنة غنا".

الفنان على الحجار المحور المجتمعي المؤسسات مؤسسات الدولة هنا القاهرة القاهرة لجنة الثقافة والهوية الوطنية

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