الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لجنة المعلمين في السودان: الولايات عاجزة عن صرف الرواتب منذ شهرين

السودان
السودان

أعلنت لجنة المعلمين في السودان الخميس، أن الولايات السودانية عاجزة عن صرف الرواتب منذ شهرين، لافتة إلى أن العملية التعليمية توقفت تمامًا. 

في السياق نفسه، قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في اليوم إن الولايات المتحدة أرجأت محادثات السودان يوم الأربعاء لأن الصيغة لم تنجح بالطريقة التي أرادوها.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني المتحارب وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في محادثات في جدة، لكن كانت هناك تقارير عن انتهاكات من كلا الجانبين.

وقال في "يوم الأربعاء، أمس: أجلنا تلك المحادثات؛ لأن الصيغة لم تنجح بالطريقة التي نريدها".

لجنة المعلمين السودان صرف الرواتب شهرين الولايات السودانية

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