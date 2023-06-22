جوزيف عطية يحتفل بنجاح "البغددة" فى حفل كامل العدد بمصر

أحيا النجم اللبناني جوزيف عطية، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مصر في أحد أشهر أماكن الحفلات بالزمالك وسط حضور عدد كبير من جمهوره المصري واللبناني والذين حرصوا على التواجد وحضور حفل النجم اللبناني.

جاءت الحفل تزامنًا مع إطلاق جوزيف عطية أغنيته الجديدة "البغددة" وهى أغنية ضمن ألبوم جديد يحضر له وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

وغازل جوزيف عطية الجمهور المصري بغناء ميدلي من أشهر الأغاني المصرية، حيث غنى لعمرو دياب حبيبي يا نور العين, وبالبنط العريض لحسين الجسمي، واه يا ليل لشيرين، وقوم اقف لتامر حسني وبهاء سلطان، كما غنى عددًا من أشهر أغانيه منها "البغددة ، ويلك، ولبنان راح يرجع، ورايحين على بتنا، وتفاعل الجمهور مع أغاني الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

ويحيي جوزيف عطية الفترة المقبلة عددًا من الحفلات، حيث يقيم حفلة في ٢٧ من يوليو المقبل في عمان، أما في شهر أغسطس فيحيي ثلاث حفلات دفعة واحدة الأولي في ٣ أغسطس في ليالي القلعة بدمشق، وتعقبها حفل في ١٧ من نفس الشهر في مهرجان الفحيص بالأردن، وفي الرابع والعشرين يحيي حفلًا في مهرجان اهدنيات الدولي بلبنان.