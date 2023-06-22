الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق طفل أثناء السباحة بمياه النيل في أسوان

غرق
غرق

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا بمياة النيل، مساء اليوم الخميس، أثناء السباحة للهروب من درجة حرارة الطقس المرتفع عند مرسى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وتلقى مركز مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع غرق طفل أثناء السباحة في مياه نهر النيل، وتحديدًا بمنطقة الشيخ محمود المدينة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور، تم إخطار رجال الإنقاذ النهري لانتشال جثمانه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل الذي غرق أثناء السباحة في مياه نهر النيل، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

وبانتقال الجهات الأمنية، تبيّن بالتحريات الأولية أن الطفل الغارق يدعى "كنزي أحمد بشير" يبلغ من العمر 12 عامًا وتم إيداع الجثة بمشرحة إدفو العمومية وذلك لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

أسوان السباحه شمال محافظة أسوان غرق طفل إدفو الجهات الامنية أثناء السباحة

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