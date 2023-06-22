الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. مدير المسرح القومي يطالب بإنشاء مسرح قومي في العاصمة الإدارية الجديدة

أيمن الشيوي
أيمن الشيوي

قال مدير المسرح القومي أيمن الشيوي، إن مصر تمتلك ثروة قومية عظيمة لا نعرف قيمتها، تتمثل فى المبدع والفنان والمؤسسة والأصول العقارية والتاريخية، وأيضا تمتلك أكاديمية الفنون وهي نموذج ليس موجود فى معظم دول العالم، هذه الأكاديمية تمتلك مدارس لتدريس الموسيقى والباليه، إلى جانب المعاهد العليا التي تدرس فنون السينما والمسرح. 

وطالب الشيوي خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان "مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، بإنشاء 5 مدارس للمرحلة الإعدادية تنتشر فى ربوع مصر، لتدريس فنون المسرح والموسيقى والسينما، وتؤهل لإنشاء معاهد عليا فيما بعد. 

وأشار إلى أن التجربة أثبتت أن المرحلة ما بعد الإعدادية والثانوية هامة جدا فى التكوين الثقافي، مطالبا الجامعات الأهلية بالتواصل مع أكاديمية الفنون، لإنشاء 5 كليات متخصصة للفنون فى كافة الجامعات الأهلية، لسد الفجوة التي ستحدث مستقبلا. 

وطالب بإنشاء مسرح قومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسرح يجب أن يكون هو الذى يمثل الدولة ويمتلك الحرية الكاملة لينتج ويبدع، ويكون هناك تشريعات لاعتباره هيئة إنتاجية لها طبيعة خاصة بحيث يمكنها التواصل مع القطاع الخاص والداعمين للانتاج المسرحي. 

وأشار إلى ضرورة التعاون مع ونقابة المهن التمثيلية والسينمائية، والكتاب والفنانين والمثقفين والمبدعين لمزيد من التطوير، منوها إلى أن ضرورة تدريس الفنون فى الجامعات المصرية، وهذا يحتاج لتشريعات. 

وتابع: "مازلنا نعمل فى جزر منعزلة، يجب التنسيق بين وزارات التعليم والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، إذا أردنا تطوير الثقافة المصرية. 

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