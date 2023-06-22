الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. دار الإفتاء: لدينا تخوفات من تحويل العنف الأسرى لمرض مجتمعى مستوطن

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

حذر الدكتور عمرو الورداني مدير عام مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، من الأمراض المجتمعية المستوطنة، معلقًا: فنحن لدينا تخوفات من تحويل العنف الأسري لمرض مجتمعي مستوطن.

وقال إن هناك توابع للقضايا السكانية مع انخفاض الخصائص السكانية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالدور العلاجي لهذه المشكلة من خلال النظر لدور الدولة والمجتمع والحكومة والأفراد، فنحن بحاجة لورشة عمل حول التوعية الأسرية، وتبني عقوبات اجتماعية بجانب القانونية، داعيًا إلى تأهيل أسرة المنشأ والوالدين.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

فيما أكدت د. نسرين البغدادي مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن الجرائم في إطار الأسرة تمثل انتهاكًا صريحًا لحق الإنسان في الأمن والأمان، خاصة أنه من المفترض في الأسرة أن تكون السكن والأمان لأفرادها الذين يلجأون إليها للحماية من أي اعتداءات أو ضغوط خارجية.

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