السيسى: يجب إصلاح الهيكل المالى العالمى لتعزيز تمويل التنمية المستدامة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات.

وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شركات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في العاصمة الفرنسية باريس، بتطوير سياسيات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطرااف، وذلك لتعظيم قدراتها علي الأقراض وتيسير نافذ الدولة النامية له، وكذلك تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الإتنئماني لزيادة قدراتها علي الأقراض دون المساس بتصريفها علماً بأن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ علي المطالبة بكثير من تلك الإصلاحات.