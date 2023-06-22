مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الدولية بفرنسا ونشاطه بباريس تتصدر اهتمامات الصحف

حازت وقائع الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى فرنسا، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس التي أبرزت أيضًا اعتزام الرئيس التركيز، خلال أعمال القمة على مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية لا سيما ما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية، لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة.

كما تابعت الصحف النشاط المكثف للرئيس السيسي، الذي قام به في باريس فور وصوله، حيث اجتمع في لقاءين منفصلين، مع رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية رودولف سعادة، وكذلك مع رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية هنرى بوبار لافارج.

وتناقلت الصحف - كذلك - القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي شملت الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تأتى الموافقة فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، نقلت الصحف المصرية وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022 - 2023، أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة.

ورصدت الصحف، استعدادات الحكومة والقطاعات الخدمية في جميع محافظات الجمهورية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات.

وفي التفاصيل، أفردت صحيفتا (الأهرام) و(الجمهورية) صفحاتهما الرئيسية والداخلية، لنقل وقائع زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي وصلها أمس؛ للمشاركة في القمة الدولية (ميثاق التمويل العالمي الجديد)، التي ستبدأ اليوم، وتستمر يومين.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي القول إن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم، تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة، بشكل عام، بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصة تغير المناخ، وجائحة كورونا، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

- الرئيس السيسي يعتزم مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية

وأبرزت الصحف تصريح متحدث رئاسة الجمهورية، والتي أشار خلالها إلى اعتزام الرئيس السيسي التركيز - خلال أعمال القمة - على مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية، لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، فى ظل ما تعانيه من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.

وفي سياق رئاسي ثان، نقلت الصحف - في صدر صفحاتها الأولى - اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي، بمقر إقامته بباريس أمس، مع رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" وعدد من كبار مسئولى الشركة.

واضافت الصحف أن متحدث رئاسة الجمهورية قال إن اللقاء تناول سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة التعاون القائم معها في مجال الملاحة والموانئ والنقل البحري في مصر، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتى تم افتتاحها مؤخرًا بحضور الرئيس، حيث أكد- في هذا الصدد- اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية فى تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمى والعالمى بتطبيق المعايير الدولية فى تشغيل الموانئ، والاستفادة من الخبرة الأجنبية، على النحو الذى يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية فى مجالى اللوجستيات والتجارة.

وضمن النشاط الرئاسي في فرنسا، نقلت الصحف إشادة الرئيس السيسي بالتعاون البناء مع مجموعة "ألستوم" الفرنسية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، وذلك خلال استقباله أمس، بمقر إقامته فى باريس، هنرى بوبار لافارج رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية.

- مصر حريصة على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى

وركزت الصحف على تشديدات الرئيس السيسي - خلال اللقاء - على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى، مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرات الأجنبية فى نقل المعرفة وبناء الكوادر، مشيدًا بجهود شركة «ألستوم» فى هذا الصدد.

أما على صعيد نشاط الحكومة، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على أعمال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى موافقة المجلس على عدة قرارات؛ شملت الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تأتى الموافقة فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن مواد مشروع القانون كفلت المساواة بين القطاع الخاص وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تنفيذًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذى عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس السيسي.