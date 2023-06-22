شوبير: حمدى فتحى ينتقل إلى الوكرة القطرى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موافقة النادي الأهلي على رحيل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق إلى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد شوبير خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 1"، على أن الأهلي وافق على رحيل اللاعب إلى الوكرة القطري مقابل 3.5 مليون دولار، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى.

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت مفاوضات مكثفة من جانب نادي الوكرة القطري مع مسئولي الأهلي للحصول على خدمات حمدي فتحي خلال الميركاتو الصيفي.

وساهم حمدي فتحي في تتويج الأهلي بأربعة ألقاب هذا الموسم تحت قيادة مارسيل كولر، أبرزهم بطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها المارد الأحمر للمرة الحادية عشر في تاريخه.

