بعد مد التقديم لمدة شهر... أهم معلومات عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قبل ساعات اتخذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرار بمد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمدة شهر حتى نهاية يوليو القادم على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، وذلك بناء على رغبة جميع المحافظات، بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة، وفيما يلي نرصد أبرز معلومات عن المبادرة:

أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسختها الأولى خلال النصف الثاني من عام 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار من دولة رئيس الوزراء، تزامنًا مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27.

تنفذ المبادرة تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومي للمرأة.

أسهمت المبادرة فى نسختها الأولى في تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 6000 مشروع أخضر وذكي ومواقعهم الجغرافية التي تسهل على المستثمرين، المصريين والأجانب اختيار المشروعات والوصول.

أطلقت المرحلة الثانية من المبادرة قبل شهر بالشراكة مع الأمم المتحدة بمصر، لتصبح نموذجًا مستمرًا، كما أكدت منظمة الأغذية والزراعة FAO دعمها للمبادرة.

تم تأهيل المدربين بالوزارات المعنية وممثلي كل المحافظات وحصولهم على برنامج تدريب المدربين (TOT) حتى يتمكنوا من شرح كل ما يخص المبادرة وإيصال كافة المعلومات بطريقة صحيحة.

بدأت التخطيط التعاون مع وزارة التعليم العالي لإدراج طلبة الجامعات بالجمهورية لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة.

تم تقديم عدد من الندوات الخاصة بالمبادرة بعدد 9 جامعات على مستوى المحافظات.

تقدم المبادرة دعم مالى للمشروعات الخضراء والذكية فى مرحلتها الثانية، ويتم تسليم الجائزة للمشروع الفائز، والتى تصل إلى 750 ألف جنيه.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة الدعم من خلال تنفيذ برامج وندوات تدريبية عن المبادرة بجميع مديريات الشباب والرياضة بالجمهورية.

واستقبلت المبادرة أول مشروع أخضر من ذوي الهمم وهو مشروع "مدينة الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضوا بجمعية "دليل الخير للتنمية".