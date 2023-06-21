برلمانية: وكالة الفضاء الإفريقية تحقق الريادة المصرية إفريقيًا

مصدر للدخل القومي

قالت النائبة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية ستكون بداية قوية لتحقيق الريادة المصرية في القارة الإفريقية في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن وكالة الفضاء ستكون في مصاف قناة السويس، كمورد للدخل القومي، حيث ستمكن من تحديد مواقع الزراعة الأنسب والبناء وغيرها، ولن تكون مهمتها في مجال القنوات الفضائية فحسب، مؤكدة أنها ستحقق طفرة تنموية في مختلف المجالات. ففي مجال الزراعة يمكن تحديد الأراضي التي يمكن استصلاحها من حيث احتوائها على آبار جوفية والأراضي غير الصالحة، كما ستمكن من التنبؤ بمواقع الزلازل وغيرها.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

وسبق أن أحال المجلس بجلسته التي عقدت في 13 يونيو الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الإفريقية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الإفريقي.

كما تسهم هذه الاتفاقية في دعم صناعة الفضاء في مصر، والتي سيكون لها دور بارز في دعم الاقتصاد القومي من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة والمرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الإفريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.