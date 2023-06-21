حفل غنائي للشاعري وهشام عباس على هامش ختام بطولة الدمينو

أحيا الفنانان حميد الشاعري وهشام عباس حفلاً غنائيًا في أجواء احتفالية صيفية على شواطئ العريش بشمال سيناء وذلك على هامش فعاليات بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية تحت شعار مبادره وطن واحد في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء محافظة شمال سيناء.

ويغني نجما الكاسيت والأغنية المصرية في التسعينات و الألفية الجديدة عدد من أشهر أغانيهما، إضافة لبعض الدويتوهات التي قدموها معا، كما يغني كلا منهما منفردا عدد من أغانيه الخاصة.

تعود علاقة الثنائي لأكثر من 26 عاما وقت تعاونهما معا في المجال الغنائي وأشهر أغنياتهما معا "عيني" التي تم إذاعتها أول مرة عام 1997 ومؤخرًا تعاونا معًا ومع النجم أكرم حسني في أغنية "السهر والإنبساط".

تقام البطولة تحت شعار مبادره وطن واحد بمشاركة ٢٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم ١٠٠ لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل أسم «بطولة سيناي» تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء أحدى البطولات المؤهلة مباشر لبطولة العالم فى الطاولة والدومينو المقامة فى مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.