"أوقاف مطروح": حملة نظافة مكبرة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى

قال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لنظافة وتعقيم المساجد ومشتملاتها من دورات المياه ومُصَلَّى السيدات والساحات الملحقة، حيث بدأت الحملة من المسجد الكبير بحضور قيادات المديرية و الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة والشيخ تامر مصطفى مسؤول شؤون المساجد بالمديرية

وأوضح أنه تم تكليف الإدارات الفرعية بحملة على مستوى الإدارات يشارك فيها المدراء والمفتشين والأئمة والعمال، حيث تتواصل الحملة حتى صلاة عيد الأضحى وتعد تقريرا يوميا عن ما تم تنفيذه من المساجد التي تستقبل المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه تم تخصيص عدد من الساحات الكبرى كساحة الشعبية وغيرها إضافة للمساجد الكبرى وساحاتها كمسجد العوام والكبير والقرية الحمراء والكبير السلوم والفتح براني والمسجد الكبير بسيدي عبد الرحمن ومسجد القرية ٢٧ بالبنجر ومسجد الملك بسيوة.

وأشار إلى أن هذه المساجد تتمتع بساحات كبرى حولها إضافة إلى المساجد التي تؤدى فيها الجمعة مؤكدا علي ان تأتي الحملة استجابة لأمر نبوي فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة- رضي الله عنها - قالت: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيَّب.

IMG-20230621-WA0026

IMG-20230621-WA0025

IMG-20230621-WA0024