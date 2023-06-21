يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا يوم الأحد المقبل، داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

ويقدم"الدستور" لطلاب الثانوية العامة 2023، معلومات بشأن عدد أسئلة وتوزيع درجات مادة الجغرافيا بامتحانات الثانوية العامة 2023، كما تم إعلانه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023

-الدرجة الكلية لمادة الجغرافيا 60 درجة

-عدد الأسئلة المقالية سؤالين ويتم احتساب كل سؤال بدرجتين.

-عدد الأسئلة الموضوعية"اختيار من متعدد" 32 سؤالا كل سؤال بدرجة واحدة.

-12 سؤالا كل سؤال بدرجتين ليصل مجموع الأسئلة الاختيارية إلى 44 سؤالا بمجموع درجات 56 درجة.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، بعد الانتهاء من امتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، سيحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023، ثم يستأنفون الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو لأداء امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.