وكيل "تعليم دمياط" يلتقي الطلاب الفائزين في مسابقة المبدع الدولي

التقى المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، الطلاب الموهوبين الحاصلين علي المراكز الأولى بمهرجان الطفل المبدع الدولي المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم و مؤسسة مصر الحياة، وذلك بحضور عبد العليم جمعة، وكيل المديرية، وزهر الدين الليثي، مدير عام التعليم العام، والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، وولاء عبد الرازق نائب رئيس المهرجان لمحافظة دمياط.

واستمع وكيل الوزارة لكل طالب بشأن موهبته وكيف قام بتنميتها، معربا عن بالغ الشكر والتقدير لأولياء أمورهم ولكل من ساهم وساعد في تنمية تلك المواهب وحصد تلك النتائج المشرفة لتعليم دمياط متمنيا دوام التقدم والتوفيق.

وأهداهم عبد الرؤوف دروع مديرية التربية والتعليم تقديرا لتميزهم في مواهبهم المختلفة.

وفاز التلميذ زياد وائل قاسم العلمي بالمركز أول إنشاد ديني عمر ٧سنوات، والطالبة رودينا محمود نوفل بالمركز الثانى تكنولوجيا المعلومات، والتلميذة هنا خالد عبد الفتاح الغرباوي بالمركز الأول إلقاء شعر عمر ١٠ سنوات، والتلميذة ميرا عمر شتا بالمركز الأول إلقاء شعر عمر ٩ سنوات، والطالبة جنى السيد طه الدسوقى بالمركز الأول إلقاء شعر عمر ١٢سنة، والتلميذ عمر محمود عطعوط بالمركز الثانى في إلقاء الشعر عمر ٨ سنوات، والطالب خالد محمد مصطفى الزرقاوى بالمركز الثانى إلقاء شعر عمر ١٤ سنة، والطالبة رودينا محمد مصطفى الزرقاوى بالمركز الثانى في إلقاء الشعر عمر ١٣ سنة، والطالبة نورسان محمد الزقزوق بالمركز الثانى في الرسم، والطالبة ريوان محمد سيد أحمد بالمركز الثانى في إلقاء الشعر ١٥ سنة، والطالبة فاطمة الزهراء أحمد عبد المنعم بالمركز الثالث في تلاوة القرآن الكريم.

كما نالت التلميذة شهد رضا المهدى شهاده تميز وإبداع في الرسم، والطالبة عنود محمد عبد الوهاب فايد شهاده تميز وإبداع رسم، والتلميذ محمد نادر عزت شهاده تميز وإبداع في الغناء، والتلميذة وردشان محمد الزقزوق شهاده تميز وإبداع السباحة، والتلميذ محمد وائل قاسم العلمي شهاده تميز وإبداع في التقديم الإعلامي، بالإضافة إلى لقب سفير من منظمه الأمم المتحدة، والطالبة ملك معوض كامل على لقب سفير من منظمة الأمم المتحدة.